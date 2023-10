In cerca di funghi, si perde in montagna con il cane: salvato da elicottero

Si era allontanato un pò troppo dal sentiero principale, mentre si trovava su Monte Albino, a Nocera Inferiore. Un uomo è stato salvato dal Soccorso alpino. Si trovava in zona, giorni fa, insieme al suo cane.

L'intervento

Forse per fare una passeggiata o per cercare funghi, l'uomo ad un certo tratto aveva perso la strada del ritorno, restando bloccato in un punto pericoloso. E' stato poi soccorso con un elicottero dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologi.