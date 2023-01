Frane dai costoni, la zona di Montalbino a Nocera controllata con i droni

La zona di Montalbino a Nocera Inferiore monitorata con l'uso di droni, per verificare la tenuta dei costoni dopo il maltempo di questi giorni.

Le indagini

L'amministrazione comunale ha dato mandato affinché si approfondisca l’origine del dilavamento di lapillo in via Rullo e in zona Alveo San Nicola, e dell’acqua sorgiva che continua a defluire a valle dalla zona sovrastante il santuario della Madonna dei Miracoli. Da Montalbino non sta scendendo fango ma materiale piroclastico, insieme a materiale roccioso e acqua piovana pulita. Giorni fa, il sindaco Paolo De Maio ha effettuato un sopralluogo e richiamato i residenti che, ancora, non hanno ottemperato all'ordinanza di evacuazione di martedì scorso. Intanto, sono state fatte installare delle barriere per eviare rischi. Il varco è monitorato dagli agenti di polizia locale. La portata d’acqua potrebbe aumentare con lo scioglimento del nevischio depositato notti fa, sulla sommità della montagna. Il Comune aveva interdetto l’accesso alle rampe che conducono al santuario della Madonna dei Miracoli. Una decisione che segue a quello scoperto dai tecnici, giorni fa, dove alcuni pendii in terra avevano subito, a causa delle piogge, fenomeni di scivolamento. Così, il terreno aveva ceduto ed invaso la carreggiata stradale. Si è potuto constatare che un albero di alto fusto presentava, inoltre, cedimenti, per cui potrebbe causare danni in caso di caduta e invadere l’intera carreggiata stradale.