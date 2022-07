Messa in sicurezza di Montalbino, approvato il finanziamento

E' stato approvato il finanziamento per la messa in sicurezza del costone e delle aree vicine alla strada, che conducono al santuario di Montealbino. Ad annunciarlo il sindaco Paolo De Maio attraverso i canali istituzionali

“Grazie al tenace lavoro della passata amministrazione, sono stati finanziati dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno la progettazione e le opere di messa in sicurezza del costone e delle aree limitrofe alla strada di accesso di Montalbino. Il decreto rende noto che l’istanza è stata trasmessa l’11 febbraio 2022 e che il costo complessivo dell’intervento è di euro 1.256.877,17. Un’azione importantissima che consentirà ai nocerini di accedere in sicurezza al Santuario di Montalbino”.