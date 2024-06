Caduta di massi a Montalbino, affidati i lavori per la mitigazione del rischio

Sono stati affidati i lavori per la “Mitigazione del rischio da caduta di massi lungo le rampe di accesso al Santuario S.S. dei Miracoli Montalbino” a Nocera Inferiore. L’intervento sarà interamente realizzato grazie alla Linea di finanziamento del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze denominata: “Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 co. 139 L. 145/2018”.

L'intervento

Infatti, il Comune di Nocera Inferiore è stato ammesso a finanziamento (per lavori e spese di progettazione), per l’importo complessivo di 1.256.877,17 euro, con decreto ministeriale n. 175 del 28 luglio 2022. "Affidiamo i lavori per un intervento che la città attendeva con ansia, perché il Santuario di Montalbino è un luogo simbolo di Nocera Inferiore. Lo facciamo grazie all’impegno di questa Amministrazione e degli Uffici competenti, che hanno intercettato i fondi e che porteranno a conclusione i lavori" ha detto il sindaco Paolo De Maio.