Lavori per la sicurezza di Montalbino, l'affondo di Lanzetta: "Si rischia di perdere finanziamento"

Dopo 11 mesi dalla decadenza del finanziamento di 220mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la “mitigazione del rischio da caduta massi lungo le rampe di accesso al santuario SS. Maria dei Miracoli di Montalbino” il consigliere comunale di minoranza, Tonia Lanzetta lancia l'allarme: si rischia infatti di non stare nei tempi per un nuovo affidamento.

L'affondo

Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha riconosciuto un contributo di 1,2 milioni dopo lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari. Come indicato nel provvedimento, l’amministrazione beneficiaria ha 15 mesi per procedere all’inizio dell’opera. C’è, quindi, meno di un anno di tempo per dare il via libera alla progettazione, affidare la gara e partire con il cantiere. «Non solo è stato perso il finanziamento per la progettazione, si rischia di perdere anche quello per l’opera. Mi dispiace gridare al lupo al lupo - dichiara Lanzetta a La Città - ma non è cambiato l’approccio. Si parla di conferenza sul rischio idrogeologico, di manutenzione, concertazione ma di cosa? Si cominciasse a fare bene nel nostro Comune. Si faccia presto per evitare di perdere anche i soldi dei lavori, dopo quelli della progettazione. Si parla tanto di Pnrr e poi non si fanno le cose necessarie per le opere finanziate». Il percorso verso il santuario di Montalbino è interdetto dal 2018, dopo una segnalazione per la presenza di alcuni massi lungo i tornanti.