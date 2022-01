Nocera Inferiore, Montevescovado e il progetto esecutivo per 60 appartamenti

Dopo oltre 40 anni si riaccende una speranza per i residenti del rione Montevescovado, a Nocera Inferiore, che vivono da più di una vita nei prefabbricati pesanti costruiti dopo il terremoto del 1980. Il sindaco Manlio Torquato ha annunciato, infatti, dopo un incontro con Acer Campania l'ok al progetto esecutivo e la messa a gara dei lavori per 60 appartamenti

Siamo ora di rientro da ACER Campania, a Napoli, io e l'assessore ai Lavori Pubblici Ciro Amato, per un incontro tenuto con il Presidente Lebro e l'ing. Paolo.

Il progetto esecutivo per la messa a gara dei lavori di 60 appartamenti di edilizia popolare a Montevescovado è stato finalmente affidato. 60 giorni per la consegna e poi la gara per i lavori. È una delle notizie che più mi appaga del sacrificio di questi anni. Uno dei risultati più difficili e complessi di una vicenda che grida vendetta da oltre 40anni. Un'eredità politica