Infiltrazioni e topi nelle abitazioni di Montevescovado, il punto sui lavori

Sono in corso i lavori di natura manutentiva ai prefabbricati pesanti di Montevescovado a Nocera Inferiore. L’oggetto dell’Accordo Quadro con l’impresa esecutrice è ampio. «Nonostante le criticità emerse negli ultimi giorni, l’Amministrazione prosegue con sopralluoghi e interventi, soprattutto per risolvere la problematica delle infiltrazioni. Ad esempio, lo stabile di via San Prisco n. 20 è oggetto di demolizione e ricostruzione, in base all’Accordo Quadro. A causa della vetustà della struttura e del progetto che lo riguarda è impossibile un intervento radicalmente risolutivo» spiega l’assessore ai lavori pubblici, Gianluca Perna.

Gli interventi

Gli interventi tesi alla risoluzione delle infiltrazioni riguardano anche gli stabili di via Fedele e via De Concilis. Il prossimo step riguarda la copertura dei fabbricati con guaina protettiva. Oltre agli interventi che interesseranno l’esterno dei prefabbricati, saranno effettuate delle lavorazioni di manutenzione e

rifacimento delle colonne montanti dei servizi igienici ammalorate, che producono danni agli appartamenti dei piani inferiori con la predisposizione di nuovi allacci igienico sanitari esterni al fabbricato. Infine, è contemplato il successivo rifacimento delle tinteggiature murali per le parti interessate dagli interventi. «Stiamo lavorando con impegno per la riqualificazione complessiva dell’intero quartiere di Montevescovado, grazie ai fondi PICS. Accanto al cantiere di via San Prisco per la realizzazione di trentadue nuovi alloggi, non interrompiamo le interlocuzioni con Acer per il progetto relativo ai due “scheletri”. Conosciamo le difficoltà dei residenti e puntiamo a dare un nuovo volto all’intera area, non a realizzare interventi spot» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.