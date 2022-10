Nocera Inferiore, prefabbricati pesanti tra infiltrazioni e topi: la denuncia

Degrado, sempre più degrado nei prefabbricati di Montevescovado, che nelle intenzioni di chi amministra dovevano reggere pochi anni, ma sono li da oltre 40 anni oramai. Un ex candidato al consiglio comunale, Giuseppe Buonocore, testimonia oggi il degrado delle persone che ancora attendono una sistemazione. Tra bandi da definire e procedure da ultimare, l'abbattimento di quei "mostri" sembra utopia. Nel frattempo, però, il degrado non guarda in faccia nessuno. Così si passa da infiltrazioni alla presenza di topi, all'interno delle "abitazioni", visto quanto denunciato da Buonocore

"Questa mattina (ieri, ndr) su sollecitazione di alcuni cittadini, mi sono recato a Monte Vescovado nei Prefabbricati per visionare lo stato di alcune abitazioni. Purtroppo ho trovato dinanzi a me una situazione surreale, una serie di disagi che compromettono seriamente la vivibilità. Ho registrato la presenza di ratti ai piani bassi, mentre ai piani superiori forti infiltrazioni d’acqua, tutto questo mette in serio pericolo la struttura ed i relativi impianti, ma soprattutto l’incolumità dei residenti. Purtroppo la situazione è simile in tutti i lotti, addirittura una famiglia non ha possibilità di accedere al bagno, vista la continua presenza di ‘’ospiti indesiderati’’. A tutto questo bisogna porre fine, sono oltre 40 anni che intere famiglie vivono in questa situazione, con l’aggravante che nell’ultimo periodo la situazione sta completamente degenerando e si è arrivati ai limiti della sopportabilità. Ho provveduto a protocollare una richiesta di intervento immediato al Comune e mi auguro che venga presa in considerazione al più presto. Gli abitanti di Monte Vescovado sono uguali agli abitanti di tutta la nostra comunità, hanno gli stessi diritti e devono essere trattati in egual modo"