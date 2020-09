Travolta e uccisa mentre getta la spazzatura a Nocera: condannato il conducente dell'auto

E’ stato condannato, in primo grado, a due anni di reclusione (pena sospesa) l’uomo che, il 31 agosto 2019, travolse con la sua automobile Claudia Stile, in via Barbarulo a Nocera Inferiore. L’imputato, originario di Pagani e accusato di omicidio stradale, ha patteggiato la pena ammettendo, nel corso dell’iter giudiziario, la sua responsabilità rispetto all’accaduto.

Il dramma

Quel giorno, intorno alle cinque e mezza del mattino, la donna era scesa di casa per gettare la spazzatura. E, mentre si accingeva ad attraversare la strada, venne travolta dalla vettura guidata dal giovane paganese, il quale telefonò sui ai soccorsi. Sul posto giunsero i sanitari del 118 che la trasportarono d’urgenza all’ospedale “Umberto I” dove morì nei giorni successivi. Di qui le indagini aperte dalla Procura a carico del conducente dell’auto.