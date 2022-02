Dramma a Nocera, sindacalista muore soffocato da un boccone di mozzarella

Tragedia, questa sera, a Nocera Inferiore, dove il sindacalista Ernesto Manzo, 66 anni, ex consigliere comunale, è deceduto mentre faceva acquisti all’interno di un caseificio situato in periferia. Sembra – ma è ancora da accertare - che sia morto soffocato dopo aver ingerito una mozzarellina.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l’accaduto. Numerosi i messaggi di cordoglio e di dolore vengono pubblicati, in queste ore, sui social. Manzo, infatti, era molto conosciuto: da sindacalista si era sempre battuto soprattutto per il riconoscimento dei diritti di braccianti e lavoratori agricoli.