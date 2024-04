Museo archeologico dell'Agro, partiti i lavori

Sono partiti i lavori di manutenzione ordinaria al museo archeologico provinciale a Sant’Antonio a Nocera Inferiore, da parte della Provincia di Salerno. Lo ha comunicato il consigliere provinciale Annarita Ferrara. “Curare il patrimonio storico e culturale della nostra città - spiega - è importante per promuovere la conoscenza del nostro territorio. Questi risultati sono stati ottenuti grazie al lavoro sinergico tra amministrazione provinciale e amministrazione comunale, nonché il sindaco Paolo De Maio per il supporto costante”. La Pinacoteca ospita numerosi reperti emersi dagli scavi archeologici provenienti dall’antica Nuceria Alfaterna.

Gli altri lavori

Sono invece stati ultimati gli interventi di manutenzione e miglioramento della sicurezza sulle strade provinciali. Conclusi i lavori su via Pascoli e le rampe di via Chivoli. Intervento, per un totale di circa 270 mila euro, che hanno interessato riparazione e miglioramento della sovrastruttura stradale, con sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.