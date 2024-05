Investita mentre torna a casa, giovane 27enne in Rianimazione

Investita a Napoli, ora lotta tra la vita e la morte in ospedale, a Nocera Inferiore. Si tratta di R.G. , di 27 anni, ricoverata presso il reparto di Rianimazione. L'altra sera, la giovane era appena scesa da un taxi quando è stata investita da un’utilitaria con a bordo due giovanissimi, che prima sono fuggiti e dopo 30 minuti sono tornati sul luogo dell’investimento.

Il dramma

I fatti sono accaduti in Via Leopardi. La ragazza rientrava a casa dopo una serata con le amiche quando, scesa dal taxi, mentre attraversava la strada per entrare nel palazzo, è stata investita da una Polo Volkswagen guidata da un ragazzo di 24 anni, che viaggiava a velocità sostenuta con un amico 22enne. L’impatto è stato così violento da sbalzare la 27enne per una trentina di metri. L’auto era poi fuggita mentre sul posto giungevano gli agenti della Municipale e i soccorsi, che trasportano la ragazza prima all’Ospedale San Paolo, poi a quello di Nocera Inferiore dove si trova tuttora in rianimazione. Le condizioni restano molto critiche.