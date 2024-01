Neonata morta ore dopo la nascita, in cinque indagati per omicidio colposo

Sono cinque i medici indagati per omicidio colposo, nell'inchiesta sulla morte di una neonata deceduta, domenica scorsa, presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. La madre, residente come il padre nell'Agro nocerino, era stata ricoverata lo scorso venerdì, ma soltanto sabato pomeriggio era stata sottoposta d’urgenza ad un parto cesareo per sofferenza fetale.

Il dramma

La piccola, appena nata, era stata poi intubata e controllata con ossigeno assistito, in ragione di alcune complicazioni emerse con il trascorrere delle ore. L'autopsia sarà effettuata giovedì dal medico legale, con il supporto di due consulenti. La famiglia aveva sporto denuncia ai carabinieri per fare chiarezza sulle eventuali responsabilità che hanno condotto al decesso della piccola. I militari dell’arma si erano attivati sequestrando le cartelle cliniche ed avviando le indagini del caso. Compito del medico legale sarà quello di verificare l'intera gestione della gravidanza della donna, eventuali terapie e accorgimenti, oltre ad analizzare i tracciati fatti dalla famiglia nei nove mesi. Tra gli indagati c'è anche il medico di fiducia che aveva seguito la coppia fino a dicembre.