La Nocerina senza società, il sindaco De Maio: "Incontrerò i proprietari"

L'attuale proprietà della Nocerina lascia la società, con la cessione del club ad altri acquirenti - futuri - con tanto di dimissioni. Il sindaco Paolo De Maio si dice pronto a incontrare i proprietari: "Mi aspettavo altro non il comunicato stampa, aiuteremo la rinascita del club”

La situazione

Con una lunga nota, i proprietari avevano motivato la scelta di lasciare la società in ragione di una serie di problemi di varia natura: dagli economici a quelli strategici, fino a quelli da attribuire a chi era stato scelto a rivestire una serie di ruoli all'interno dell'organigramma. «Ci saremmo aspettati - spiega il sindaco - altre modalità per ricevere notizia delle dimissioni da parte della proprietà americana della società sportiva Nocerina Calcio, anche provenienti dai nocerini che hanno accompagnato questa esperienza alla guida del club». Aggiunge il sindaco dopo aver appreso della messa in vendita del club rossonero. «Avendo avuto contezza dei fatti attraverso un comunicato stampa - ha continuato - ho convocato un incontro con chi attualmente gestisce la società, per conoscere nel dettaglio la vicenda e programmare i prossimi sviluppi. Pur consapevoli del nostro ruolo di amministrazione pubblica, non ci sottrarremo dall’impegno per risollevare le sorti della nostra Nocerina. Auspichiamo la collaborazione di tutte le forze economiche della città a cui chiederemo un aiuto concreto, impegnandoci noi per primi ad essere all’altezza di questa situazione. La Nocerina sta a cuore a tutta l’amministrazione ma per quel che riguarda il futuro sottolineo che i nostri margini di intervento riguardano l’interpellare e sollecitare imprenditori e professionisti, in particolare persone che hanno la passione nel sangue e che l’hanno già dimostrato in passato. Metterò l’impegno personale e quello che è compatibile con la carica di sindaco, il resto ovviamente non spetta al sindaco».