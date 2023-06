Affidati i lavori di realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti a Nocera Inferiore. Lo ha comunicato il sindaco Paolo De Maio.

I dettagli

"In riferimento anche alle linee dettate dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, che destina un fondo per il finanziamento di tale tipologia di interventi per rendere più sicuro e più agevole l’utilizzo dei transiti pedonali per utenti con disabilità visiva" ha detto il sindaco.