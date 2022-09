Nocera Inferiore ha dieci nuovi agenti nel comando di polizia municipale

Sono entrati in servizio ieri mattina dieci nuovi agenti di Polizia Locale. «Chiediamo alle nuove risorse una presenza importante in città. Le attività che competono al corpo di Polizia

Municipale siano espletate nella loro interezza e con senso di responsabilità» ha affermato il Sindaco De Maio - "Con le nuove assunzioni, avremo sempre in servizio cinque unità, un risultato che ci consentirà di vigilare con maggiore rigore in città. Mi aspetto il massimo contributo da ciascuno di voi".