Open day in una scuola a Nocera, il video di presentazione interrotto da immagini "hot"

Immagini "hot", di natura pornografica, mostrate ai bambini della scuola dell’infanzia e scuola elementare durante l’open day. Stando a quanto racconta Il Mattino, qualcuno si sarebbe introdotto nel sistema, violando la piattaforma online, ieri pomeriggio a Nocera Inferiore.

La denuncia

La scuola interessata dalla vicend è il Secondo Istituto comprensivo. La dirigente scolastica Teresa Staiano ha sporto denuncia alla polizia postale. Il video è apparso mentre era in corso la presentazione dell'offerta formativa della scuola per il prossimo anno scolastico. Sul monitor sono apparse poi le immagini di natura pornografica. I docenti hanno interrotto la riproduzione del video. La polizia postale sta indagando per verificare la natura della violazione del sistema dell'istituto.