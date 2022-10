Nocera Inferiore, variazione di bilancio per la realizzazione di diverse opere: i finanziamenti

Quarantuno milioni di euro di variazione di bilancio per candidare una serie di progetti per la realizzazione di infrastrutture e la manutenzione di altre a Nocera Inferiore. Via libera in consiglio comunale, giorni fa, alla delibera dell'assessore al biancio, Clara Cesareo.

I dettagli

Tra i più prestigiosi c'è il collegamento tra le aree Pip di Casarzano e Fosso Imperatore e l’autostrada A30, candidata ad un finanziamento regionale per circa 25 milioni di euro. Ma c’è anche la sostituzione del ponte sul torrente Solofrana in via Buscetto per 400mila euro circa. A seguire, l'efficientamento energetico delle strutture comunali: 1 milione 300mila euro per il castello del Parco; 500mila euro per la riduzione dei consumi e l’adeguamento di strutture pubbliche; adeguamento sismico e impiantistico uffici della villa comunale, fino a qualche anno fa di competenza regionale; l’adeguamento impiantistico e generale del Centro di quartiere di via Loria per 2 milioni di euro. Il Comune ha inserito anche l’adeguamento sismico della scuola di Sant’Anna di Fiano, un progetto da 2 milioni e 650mila euro e la realizzazione di percorsi speciali per le persone con autonomia ridotta per 400mila euro. Ci sono, ancora, la realizzazione di nuovi sistemi per l’inumazione nel cimitero attraverso la posa in opera di casse prefabbricate.