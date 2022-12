Opere pubbliche a Nocera Inferiore, il piano discusso in commissione

Riqualificazione di Montevescovado, ma anche quella delle piazze, la manutenzione di strade e alvei, fino a quello del parco Fienga ed altre opere. Si è riunita ieri la Commissione Lavori Pubblici a Nocera Inferiore, che ha discusso del programma triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, approvato in Giunta è ora in Commissione per la sua discussione.

I dettagli

“È un programma che, nel suo insieme, prevede importanti prospettive di crescita per la nostra città nel prossimo futuro” dice Luciano Passero, consigliere comunale e presidente della commissione Lavori Pubblici. Oltre a un esaustivo riepilogo di tutte le opere recentemente candidate a finanziamenti con fondi comunitari (ad esempio: il collegamento di via San Francesco con via Buscetto; messa in sicurezza del cavalcavia a servizio di via Santa Croce; interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di Palazzo Fienga; intervento di adeguamento sismico della Scuola “Sant’Anna di Fiano”) la Commissione ha discusso nuovi e importanti progetti in cantiere. Dalla riqualificazione di piazza Sant’Antonio all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in città (scale via Siciliano e Rione Calenda, Ponte Casolla, ecc.).

In programma la riqualificazione di piazzetta Petrosini, piazza Maestri del Lavoro e piazzetta San Mauro; il recupero del sentiero naturalistico di Campanile dell’Orco. Inseriti nel piano triennale anche i fondi per la manutenzione straordinaria del Mercato Ortofrutticolo Nocera – Pagani e la realizzazione di infrastrutture per i mercatini rionali. Attenzione per la manutenzione straordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata (via Filangieri, via S. Allende, via Montalbino). Ancora, è prevista la realizzazione di una biblioteca e di uffici nella Villa Comunale Ulteriori strade saranno oggetto di intervento, da via Starza San Francesco con un allargamento a via Pironti con marciapiedi e pubblica illuminazione. Ancora la sistemazione di via Alveo San Nicola e via degli Olivetani, di via Boccaccio e via Ariosto. Ricompresi i lavori per la riqualificazione di Montevescovado (III, IV e V lotto con 16 alloggi ciascuno). Infine, manutenzione di numerose rotatorie cittadine. “Un programma impegnativo e ambizioso che siamo certi saprà custodire la storia della nostra città rendendola, al tempo stesso, innovativa, moderna e inclusiva” - dice il sindaco Paolo De Maio.