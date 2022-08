Adeguamento funzionale, 7 milioni di euro per l'ospedale di Nocera Inferiore

“Insieme ai consiglieri comunali Raffaele Baio e Mariano Fasolino ho fatto visita al dottore Maurizio D’Ambrosio, direttore sanitario del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore e al direttore amministrativo Gaetano Memoli". Lo ha comunicato il sindaco Paolo De Maio, ieri, al termine dell'incontro

L'impegno per l'ospedale

Si tratta - ha spiegato il sindaco - del "primo incontro dopo le elezioni per fare il punto insieme sulle diverse problematiche che riguardano l’ospedale, una questione che da tempo seguo con attenzione. In questa occasione, che prelude una richiesta di incontro al nuovo direttore generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto, ho appreso di un’importante occasione per il nostro nosocomio. Infatti, con delibera del 21 luglio scorso, sono stati stanziati circa 7 milioni di euro per “lavori di adeguamento funzionali ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni d’uso previste dalla programmazione sanitaria regionale” a favore dell’Umberto I di Nocera Inferiore”. “Ci impegneremo sempre con tutte le nostre energie per migliorare la condizione del nostro ospedale”.