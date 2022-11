Ospedale di Nocera, stato di agitazione dei lavoratori reparto di Ostetricia e Ginecologia

Giorni fa, è stato proclamato lo stato di agitazione dai sindacati per i lavoratori della U.O. Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Umberto I di Nocea Inferiore. Nel mirino ci sono le condizioni di lavoro, "precari", in ragione del mancato reclutamento, oltre che incompleto.

I numeri

In una nota, i sindacati spiegano che "risulta una dotazione di personale osterico assolutamente deficitaria ed insufficiente ad affrontare tale emergenza". Inoltre, viene denunciato un aumento esponenziale dei carichi di lavoro; la evera compromissione della programmazione congrui periodi di riposo, in quanto pur di garantire i LEA vengono sistematicamente saltati i riposi, rendendo quasi improbabile la possibilità di usufruire di istituti contrattuali quali permessi e ferie e, soprattutto permettere una conciliazione dei tempi di vita decente. Ancora, il continuo ricorso al lavoro straordinario per sopperire alle croniche carenze; mancato recupero psicofisico e dei tempi di vita e lavoro; compromissione delle pratiche di governo clinico, non consentendo un corretto soddisfacimento dei bisogni dei pazienti, nonché la giusta valorizzazione dei professionisti che operano; compromissione sicurezza clinica e del lavoro; compromissione del modello monoprofessionale.

Il commento

"Duole costatare che nonostante le precedenti segnalazioni fatte in merito, ad oggi, non sono giunte risposte né alle organizzazioni sindacali né ai lavoratori, palesando una manchevole prontezza nel prendere decisioni strategiche e vitali; alimentando ulteriormente un senso di abbandono tra i lavoratori che con grande spirito di abnegazione e sacrificio garantiscono la sopravvivenza del presidio. I cambiamenti di recente effettuati con il cambio di Direzione Strategica non devono assolutamente rappresentare una causa di giustificazione rispetto alle gravi omissioni descritte, oltre ad incrementare in maniera esponenziale i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti stessi. Alla luce di quanto sopra esposto al fine di giungere ad una composizione dignitosa del conflitto sulle suddette problematiche e nell’impossibilità di farlo attraverso corrette relazioni sindacali, visto lo spregio delle regole e del ruolo di agente contrattuale del Sindacato, la scrivente O.S. Fials nel proclamare lo stato di agitazione del personale in oggetto, chiede di avviare il confronto conciliativo, con lo scopo di risolvere le problematiche avanzate, attivando la procedura preventiva di raffreddamento"