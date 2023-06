Ascensore fuori uso all'ospedale, la denuncia dei sindacati

“La nave sta affondando, ma sembrerebbe che sul ponte di comando ci si sia distratti a ballare”. Lo dice la Cisl che denuncia il perdurare di un guasto a uno degli ascensori dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Il disagio

Per Vincenzo Ferrara, segretario aziendale della Cisl Funzione Pubblica, “la direzione amministrativa e sanitaria sono assenti”. Il sindacalista parla di “caos per un ascensore guasto che sta causando gravi disagi sia per il trasporto degli ammalati che dei visitatori. Durante l’emergenza sanitaria furono predisposti due ascensori per il trasporto pazienti, sia per garantire idonei percorsi per velocizzare i processi di trasferimento, atteso che più volte è accaduto di dover attendere svariati minuti per raggiungere i luoghi idonei all’assistenza. Ma purtroppo, a distanza di tre anni, l’ascensore non è stato ripristinato generando così lunghe file di attesa. Allo stato la situazione è divenuta insostenibile. Chiediamo un intervento solerte dei vertici dell’Umberto I”. La nota è firmata anche dal segretario provinciale della Cisl Fp, Alfonso Della Porta e dal coordinatore dell’ Area Centro Nord, Andrea Pastore.