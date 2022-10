Carenza a Ostetricia presso l'ospedale di Nocera, poco personale per i turni

Torna in affanno l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il problema è sempre quello relativo al personale, carente, a fronte di una situazione già esplosiva come denunciato da personale e sindacati negli ultimi mesi. Ora è il reparto di Ostetricia e Ginecologia a registrare problemi

La situazione

Presso il reparto si sono dimesse due ostetriche, mentre altre quattro sono in maternità. Questo comporta problemi nella copertura dei turni. Specie dopo che è stato deciso di impiegare in reparto medici e non più infermieri. Allo stato, solo tre ostetriche coprirebbero il servizio, passando dal reparto alla sala operatoria, ambulatori e pronto soccorso di reparto. Lo hanno denunciato anche i sindacati. Intanto, ieri mattina, intanto, presso il reparto di Pediatria c'è stata la visita, con il direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio, dei consiglieri comunali Raffaele Baio e Mariano Fasolino. "Eccellenza del nostro territorio, fiore all'occhiello del nosocomio per professionalità e umanità di tutto il personale sanitario. Grazie alla dottoressa Rosanna De Concilio, responsabile del reparto di Pediatria per l'accoglienza e il desiderio di rinsaldare la sinergia istituzionale", ha scritto il consigliere Fasolino.