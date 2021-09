Nocera, si suicidò nel bagno di reparto dell'ospedale: assolto dirigente

In primo grado, erano stati assolti già infermieri e direttore sanitario. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Prescrizione per il direttore di reparto

Per la morte di F.L. 50enne paziente che si impiccò nel bagno della sua stanza al reparto di psichiatria, la Corte d'Appello ha riformulato la sentenza di condanna di primo grado, decidendo per l'assoluzione per un tecnico e per la prescrizione per un medico. In primo grado, erano stati assolti già infermieri e direttore sanitario.

Le indagini

L’uomo, che soffriva di depressione, si impiccò con una corda della vestaglia legata al tubo dello scaldabagno, nei locali del bagno accessibili ai degenti. Aveva già tentato di uccidersi poco prima, sui binari ferroviari, dopo un ulteriore e precedente tentativo di impiccagione nel febbraio dello stesso anno tra le mura di casa. Secondo l’accusa, il direttore di reparto, firmatario di una segnalazione di rischio, non verificò l’esecuzione dei lavori e delle opere necessarie alla sicurezza. Il dirigente dell'ufficio tecnico, invece, di non aver eseguito dei lavori in forma totale, ma solo parziali. Le motivazioni saranno note entro novanta giorni