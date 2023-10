Carenza di personale alla Tin, chiesti interventi urgenti all'Asl

Carenza netta di personale, oltre a problemi noti, presso il reparto TIN (Terapia Intensiva Neonatale) dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. I dipendenti hanno chiesto l'intervento dell'Asl. Medici e infermieri pretendono interventi urgenti, in ragione di turni e carichi di lavoro estenuanti

L'intervento

Ad intervenire sulla questione è il consigliere comunale di opposizione Giovanni D'Alessandro: "Questa è davvero una brutta notizia per tutti noi. La politica - dice - non riesce ad avere un ruolo risolutivo di problemi e pratica paternalismo a gògò. Anziché rafforzare il punto nascite di Nocera Inferiore e Pagani con ben 1440 nascite nel 2021, si mantengono in vita presìdi con meno di 500 nascite. Di conseguenza, si dirottano risorse finanziarie e umane in maniera inefficiente e si danneggiano le eccellenze sanitarie sul territorio. Gli errori della politica sono a tutti i livelli. Naturalmente a quello regionale, dove c'è la cabina di comando. Ma anche a livello comunale, perché ci si appiattisce sui diktat provenienti dall'alto e non si danno risposte soddisfacenti alle comunità che si rappresentano. Una sorta di sussidiarietà verticale all'incontrario. Invece di tutelare il cittadino, si asseconda il potere verticistico a scapito del cittadino-utente. Questo andazzo oggi colpisce la TIN. Ma colpisce ogni ambito della sanità territoriale. Bisogna reagire in maniera ferma per la difesa del nostro territorio".