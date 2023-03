Lavori di potenziamento all'ospedale di Nocera, pronti 48 milioni di euro

Una palazzina di quattro piani per accogliere ambulatori ed altri reparti specialistici. Comincia a essere immaginata la rivoluzione all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, con il potenziamento della struttura, tanto invocato, grazie ai 48 milioni di euro legati al piano straordinario della Regione Campania e finanziato, in parte, con 27 milioni di euro di fondi del Pnrr.

I dettagli

Giorni fa un primo incontro tra i tecnici dell’Asl Salerno e il Comune di Nocera Inferiore. La nuova palazzina sorgerà nello spazio dell’attuale parcheggio. «Un investimento senza precedenti», dice il sindaco Paolo De Maio. I 48 milioni di euro saranno suddivisi in tre tranche: 26,7 milioni di euro serviranno a finanziare l’adeguamento sismico, 13,3 milioni di euro occorreranno per la realizzazione dell’edificio di quattro piani, altri 8 milioni di euro saranno per l’adeguamento degli impianti e la riqualificazione del Pronto soccorso. «Sono interventi importanti che cambieranno il volto del nostro Umberto I. Resta, inoltre, il piano di riqualificazione e adeguamento del Pronto soccorso, che consentirà di dare respiro all’unità di emergenza che accoglie richieste sempre più grandi non solo dall’Agro ma anche dal basso napoletano.