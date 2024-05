Ospedali di Nocera e Pagani, incontro con il direttore dell'Asl

Ampliamento del reparto di Medicina, così come ulteriori migliorie e potenziamenti in altri reparti ospedalieri. Questo e altro al centro di un incontro, di giorni fa, tenuto dal sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, insieme al presidente e al vicepresidente della Commissione Consiliare Sanità, Raffaele Baio e Mariano Fasolino, congiuntamente all’Amministrazione Comunale di Pagani, rappresentata dalla consigliera comunale Rita Greco, ha incontrato il direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, per discutere delle osservazioni prodotte riguardo l’atto aziendale presentato dall’Azienda Sanitaria Locale.

L'incontro

«Abbiamo ottenuto rassicurazioni sull’ampliamento dei posti per il reparto di Medicina, per il mantenimento dell’assistenza per le gestanti a rischio in Ginecologia. Sono previsti anche miglioramenti per il blocco operatorio e sarà programmato il mantenimento dello spoke all’Umberto I per la riabilitazione, collegato all’hub di Scafati. Ringrazio il direttore Sosto per la disponibilità dimostrata» dichiara il Sindaco Paolo De Maio. A seguire, il sindaco ha incontrato anche la nuova direttrice sanitaria del Dea Nocera Pagani Scafati, Rosa Santarpia. "Molto proficuo l'incontro - dice De Maio - che sta già lavorando alle problematiche dell’Umberto I. Un'occasione per rappresentare possibili soluzioni per migliorare i servizi per la cittadinanza"