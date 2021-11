Colpi nelle farmacie dell'Agro, caccia agli autori: al vaglio i video delle telecamere

Prosegue l’inchiesta sulla coppia armata di coltello protagonista di una doppia rapina ai danni di due farmacie, a Pagani e Nocera Inferiore. I malviventi sono entrati in azione sabato sera, trovando la cassa vuota a Pagani e 1000 euro circa, invece, a Nocera Inferiore.

Le indagini

Polizia e Carabinieri lavorano in parallelo sui due episodi, esaminando le immagini dei circuiti di videosorveglianza presenti in entrambe le zone: si studiano le fattezze dei protagonisti dei colpi (entrambi coperti da caschi integrali in testa). I due viaggiavano su di uno scooter. Il primo blitz è stato eseguito alla farmacia Borrelli di Pagani, lungo Via De Gasperi, mentre l’esercizio era di fatto vuoto: i due rapinatori erano entrati rapidamente nell'esercizio commerciale senza però trovare contante. Il secondo tentativo alla farmacia Brancati, lungo via Atzori, era stato portato a termine con la stessa modalità, trovando in questo caso il denaro.