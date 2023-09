Piove nel palazzetto dello sport di Nocera, gara rinviata e critiche

Piove nel palazzo dello sport "Palacoscioni" di Nocera Inferiore: niente gara di calcio a 5 prevista per ieri pomeriggio. L'arbitro della partita di coppa Campania di C2 ha deciso, visto le circostanze, di non fare iniziare la partita in programma alle ore 15.00 tra Rione Cicalesi ed Atletico Vitalica. Pare che la perdita d'acqua fosse stata segnalata già da tempo, in particolare anche dai rappresentanti dei due club all'amministrazione comunale. Non sono mancate le critiche all'organizzazione.

Il disagio

Delusi i tanti spettatori che erano sulle tribune. La struttura era stata inaugurata nel 2019.