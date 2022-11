Nocera Inferiore, stabile pericolante: evacuate 22 famiglie

Ordinanza di sgombero per l'edificio situato in via Cucci 27 a Nocera Inferiore. A firmarla il sindaco, Paolo De Maio, dopo il sopralluogo effettuato con l’architetto Giovanni Lanzuise, dirigente del Settore Territorio e Ambiente, tecnici del Comune, vigili del Fuoco e polizia municipale.

Le famiglie coinvolte

Lo stabile risulta pericolante. Per questo motivo è stata disposta l'evacuazione dello stabile, presso cui vivono 22 famiglie. Via Cucci, al momento, è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza fino a nuova disposizione.