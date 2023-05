Palestra al Liceo Scientifico fuori uso, D'Alessandro interroga la maggioranza

Palestra al liceo scientifico di Nocera fuori uso, il consigliere d'opposizione Giovani D'Alessandro interroga l'amministrazione: "Venuto a conoscenza della decisione adottata il 5 maggio scorso dalla dirigente scolastica dell’istituto d’interdire - scrive - per ragioni di sicurezza, fino a data da destinarsi l’uso della palestra del liceo Sensale di Nocera Inferiore, in quanto vi sarebbero delle criticità nel locale palestra che non ne consentirebbero l’utilizzo, chiede di sapere quanto l’Amministrazione comunale intende fare per sollecitare i soggetti competenti per l’immediata riattivazione della struttura"

L'interrogazione

"Si ricorda, infatti - continua - che il Sensale è l’unico istituto superiore nocerino ad avere una sezione a indirizzo sportivo ed è un punto di riferimento ed eccellenza comprensoriale. A tale riguardo, in seguito alle diverse segnalazioni di disagio pervenute, con la presente si chiede anche di sapere quanto l’Amministrazione comunale sta facendo in merito alla verifica delle condizioni di utilizzo degli altri istituti d’istruzione superiore, sempre sollecitando i soggetti competenti a prontamente provvedere".