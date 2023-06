Nocera, pubblicato l’avviso per la concessione delle palestre scolastiche

Le associazioni sportive che vorranno usufruire delle palestre degli Istituti Comprensivi di Nocera Inferiore per l'anno scolastico 2023/2024 possono presentare richiesta al Comune.

I dettagli

È stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione di concessione in uso delle palestre scolastiche, con il termine ultimo di presentazione delle istanze fissato al 30 settembre 2023, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'affidamento della gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali approvato nel 2011. Le realtà interessate dovranno compilare il modello scaricabile dal sito web del Comune, specificando alcuni dati, tra cui la tipologia di attività sportiva proposta, l'indicazione dei giorni e delle ore di disponibilità richieste.

«L'Amministrazione Comunale pubblica con una tempistica nuova l'Avviso rivolto alle associazioni sportive per usufruire degli impianti comunali, consentendo così di pianificare al meglio le proposte sportive per la città» ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio.

Le richieste dovranno essere inoltrate al Servizio sport, cultura e spettacolo, sito in piazza Diaz 1 e contestualmente al dirigente dell'Istituto Comprensivo a cui si è interessati.