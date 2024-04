Nuovo parcheggio in via Atzori, la gestione alla Multiservizi

Il nuovo parcheggio di via Atzori, a Nocera Inferiore, sarà gestito dalla Nocera Multiservizi. L'area prevederà almeno 100 posti auto e attrezzature automatizzate. La consegna dei lavori è prevista entro il 15 aprile.

La gestione

La gestione automatizzata dell'area è una scelta chiave per contenere i costi operativi, controllata centralmente dal “Centro Stella” in via Barbarulo. Questo approccio mira a ottimizzare le risorse umane e finanziarie della Nocera Multiservizi. Il parcheggio sarà dotato di varie tecnologie, tra cui casse automatiche, pannelli informativi e totem per la lettura della targa. L’allestimento stimato per costi di circa 136mila euro è già stato autorizzato e la procedura di gara è in fase avanzata.