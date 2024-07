Parco giochi aperto solo un paio di ore, quali i costi? L'interrogativo dell'associazione

"Dopo due anni di chiusura, il Parco Giochi Comunale di Via dei Filangieri è stato riaperto il 21 giugno, ma senza gli importanti interventi strutturali lecitamente attesi visti i tempi dei lavori e per di più con orari limitati. Il parco è accessibile solo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, con una ditta privata responsabile dell’apertura e chiusura. Questo crea disagi per bambini e anziani che non possono usufruirne nelle ore più adatte", lo dice "Nocera in Azione" in una nota"

La denuncia

"Ci chiediamo - si legge - quanto costa all’amministrazione pagare i vigilantes per queste poche ore? Due anni di chiusura non hanno portato a miglioramenti significativi ma anzi ora la gestione limitata del parco appare inefficiente. Nocera in Azione richiede trasparenza sui costi e soluzioni per garantire l’apertura continua del parco, restituendolo come luogo di ritrovo sociale per la comunità. Speriamo in un intervento tempestivo dell’amministrazione comunale, il Sindaco e le autorità competenti"