Parco giochi di via Filangieri nel degrado, cavi elettrici scoperti: la denuncia

"Nei giorni scorsi sono stato al Parco Giochi di Via dei Filangieri, ho riscontrato, mio malgrado, le condizioni preoccupanti della struttura", lo scrive Giuseppe Buonocore, cittadino di Nocera Inferiore in relazione ad una situazione di degrado che interessa la città.

Le giostrine che dovrebbero essere il cuore pulsante di ogni Parco Giochi, sono rotte e non utilizzabili, quelle poche che si possono utilizzare, non rispecchiano, a mio avviso, le norme di sicurezza. Cavi elettrici scoperti e senza le dovute protezioni. I punti di ispezione degli impianti presenti sulla parte coperta dal terreno, fuoriescono completamente, mettendo in serio pericolo i bambini che quotidianamente frequentano il Parco. A completare il tutto, ho notato che l’asfalto sovrastante la struttura presente nel parco è visibilmente danneggiato e di conseguenza ha buone probabilità di cadere appena ci sarà vento. Sottolineo che per la gestione di quest’area viene corrisposto un canone che il gestore paga senza potersi avvalere della struttura nel pieno della sua potenzialità. Ringrazio pubblicamente Angela Benevento che come sempre butta il cuore oltre l’ostacolo e continua a gestire il Parco nonostante le difficoltà. Mi auguro che al più presto si organizzino i lavori per adeguare la struttura al suo corretto utilizzo e che nel frattempo venga congelato il pagamento del canone relativo alla gestione".