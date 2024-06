Carenze in organico e mancanza di spazi, nuova astensione degli avvocati a Nocera

Nuova astensione dei penalisti a Nocera Inferiore. Partita lo scorso venerdì, l'astensione proseguirà fino alla fine di questa settimana. La decisione di fermarsi, come spiegato dal presidente Nobile Viviano in una conferenza stampa, riguarda le problematiche di sempre: dalla carenza in pianta organica alla mancanza di spazi adeguati. "In questo tribunale non siamo ospiti - ha detto Viviano - ma abbiamo pari dignità, così come i magistrati e il resto del personale"

I problemi

L'Assemblea della Camera Penale tenuta la scorsa settimana, infatti, è concorde nel ritenere che tutte le problematiche che già sono state segnalate perdurano, e non vi è stato alcun segnale da parte dei soggetti chiamati a porvi rimedio di interessamento in tal senso. L'elenco è lungo: non si è ancora provveduto al ripristino degli spazi presso il Tribunale di Nocera Inferiore che prima erano occupati dalla Camera Penale, e che sono stati ceduti volontariamente dall'associazione per soddisfare le richieste di spazio della Procura; non si è ancora provveduto all’individuazione e alla destinazione degli spazi chiesti dall’UDEPE di Salerno presso il Tribunale di Nocera Inferiore da adibire a presidio locale UEPE; nonsi è ancora provveduto alla predisposizione della sala TIAP destinata agli avvocati; lo stato manutentivo delle aule d’udienza, nonché gli spazi destinati alla Sezione penale, compreso i locali presso il Giudice di Pace della cittadella giudiziaria di Nocera Inferiore, continuano a versare in uno stato di precaria manutenzione tale da rendere nocumento all’immagine dell’amministrazione della giustizia, della classe forense, nonché potenziale pericolo per la loro frequentazione; perdurano i disservizi nell’organizzazione e nella gestione delle udienze penali, quali: la costante violazione delProtocollo d’udienza del 21.05.2018 stante la fissazione di più di 35 processi per singola udienza, il protrarsi delle udienze oltre le ore 15:30; la pianta organica di magistrati e personale amministrativo continua ad essere notevolmente e gravemente sottodimensionata rispetto al numero di procedimenti usualmente trattati dalla Sezione penale del Tribunale di Nocera Inferiore, nonché rispetto alla popolazione del circondario, di talché si riscontrano gravi carenze sia nell’esercizio della funzione giurisdizionale che in quella dell’amministrazione della giustizia (non da ultimo i gravi ed ormai patologici ritardi nelle liquidazioni in favore dei difensori) che potrebbero essere risolte, in quanto prescindono da un intervento ministeriale, non sono state affrontate da chi di dovere, nonostante le precedenti astensioni e segnalazioni.

I rinforzi

Intanto, dal Ministero della Giustizia arriva la comunicazione di nuovi 15 addetti all'ufficio del processo per la sede di Nocera Inferiore, così come di 5 magistrati in applicazione straordinaria, insieme alla figura di un procuratore aggiunto.