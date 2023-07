Buone notizie per i pendolari dell’Agro nocerino sarnese e, in particolare, di Nocera Inferiore. Dall’11 settembre ci sarà un treno che fermerà poco dopo le 5 del mattino per collegarsi con Napoli. In questo modo si favorirà la coincidenza con il primo treno Frecciarossa diretto verso Nord, in partenza da Napoli Centrale alle 6.09.

Le novità

L’amministrazione comunale aveva chiesto uno sforzo logistico lo scorso aprile, quando il sindaco Paolo De Maio aveva scritto a Rete ferroviaria italiana affinché si trovasse una soluzione che agevolasse i pendolari. La modifica alla circolazione ferroviaria è stata adottata in via sperimentale. Le prime settimane di servizio serviranno a capire quanto sarà richiesta la fermata al mattino presto alla stazione di Nocera. Non ci sarà solo una corsa in più all’alba, ma anche una corsa a sera tardi che consentirà di collegare Napoli a Salerno, con fermata a Nocera Inferiore, intorno alle 22. La Direzione Generale per la Mobilità ha comunicato che: «Sono state definite le seguenti variazioni/modifiche da attivare, in via sperimentale, a far data dall’11 settembre prossimo: partenza da Salerno alle 5.06 con arrivo a Napoli Centrale alle 6 - in coincidenza a Napoli con Frecciarossa delle 6,09 e il Frecciarossa delle 6,30. Partenza da Napoli alle 22 con arrivo a Salerno alle 22,54, con coincidenza a Napoli con il Frecciarossa alle 21,48».

Il sindaco De Maio sottolinea l'importante dialogo avvenuto tra istituzioni: «Grazie alle interlocuzioni siamo riusciti a migliorare sensibilmente le condizioni di mobilità dei tanti nostri concittadini pendolari, rendendo più agevole il trasferimento sia all’interno della città che verso destinazioni fuori regione. Abbiamo a cuore le esigenze di numerosi nocerini che ogni giorno si spostano verso Roma per ragioni di lavoro».