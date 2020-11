Nocera: ordina una pizza e poi fugge, ritorna con un coltello e minaccia tutti

Entra in pizzeria, non paga il conto e fugge. Poi torna con un coltello e minaccia i presenti. L’episodio si è verificato, ieri sera, in Piazza Ferrovia a Nocera Inferiore, particolarmente affollata nel giorno della vigilia della zona rossa.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo si è recato all’interno del locale per ordinare una pizza ed una bibita. Al momento della consegna, però, invece di pagare il conto è fuggito facendo perdere le sue tracce. Una sessantina di minuti dopo è ricomparso davanti agli occhi increduli del titolare dell’attività commerciale, al quale ha formulato la medesima ordinazione. Il commerciante, infastidito, lo avrebbe invitato ad andarsene. Ma lo strano cliente, forse in preda ai fumi dell’alcol, avrebbe iniziato ad inveire contro di lui intimidendolo con un coltello, salvo poi darsi ancora alla fuga. E così, in pochi minuti, sono arrivati sul posto i militari dell’Arma che, dopo aver ascoltato la testimonianza del titolare della pizzeria, hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e dare un volto al fuggitivo.