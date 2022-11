"Piazza Nassirya a Nocera pericolosa per i cittadini", l'interrogazione all'amministrazione

Piazza Nassirya pericolosa per residenti e cittadini. E' il contenuto di un'interrogazione presentata dal consigliere comunale di Nocera Inferior, Antonio Romano, riguardo la mancata chiusura della piazza in questione, le cui criticità sono da tempo al centro di polemiche, denunce, perizie e lamentele da parte dei residenti.

Il quesito

Nel documento Romano pone degli interrogativi che richiamano “situazioni di pericolo per la pubblica incolumità” a causa di un “rischio statico” della piazza nel cui sottosuolo ci sono 39 garages peraltro mai completati. Ancora, viene chiesto di consocere “per quale motivo sino ad oggi, nonostante la situazione di pericolo che emerge dalla relazione tecnica dell’architetto Fabrizio Sirica del 20 gennaio 2021 l’amministrazione comunale, sebbene tenuta a tanto, non ha ancora provveduto ad interdire l’utilizzazione della piazza”. Ricorda poi che l’area viene utilizzata dai cittadini “inconsapevoli del pericolo” e pone un ulteriore interrogativo su un’attività commerciale presente di fronte alla piazza. “Per quale motivo - scriev l'ex sindaco - nonostante la situazione di pericolo evidenziata dall’architetto Sirica gli uffici comunali preposti hanno autorizzato un’attività commerciale ad usufruire della piazza con l’apposizione di tavoli, sedie ed ombrelloni per accogliere avventori e per organizzare feste e cerimonie con la presenza di numerose persone?”. Ed ancora, “per quale motivo la polizia municipale non effettua controlli sulla piazza per evitare che sulla stessa vengano effettuate scorribande da parte di gruppi di motociclisti in qualsiasi ora del giorno e della notte?”. È arrivato il momento di sapere come l’amministrazione comunale intende eliminare il pericolo per la pubblica incolumità”.