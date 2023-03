Pietra d’inciampo per ricordare le vittime del Covid, la cerimonia a Nocera

E' prevista per sabato 18 marzo, a Nocera Inferiore, una cerimonia per onorare le vittime della pandemia Covid in città. Per l'occasione, sarà collocata una pietra d’inciampo all’ingresso della Casa Comunale per onorare tutte le vittime del Covid-19 di Nocera.

Il ricordo

La cerimonia di consegna per ricordare i cittadini che hanno perso la vita a causa della pandemia si svolgerà sabato 18 marzo, alle ore 11.30, in piazza Diaz. E' il gioron nel quale si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, istituita il 17 marzo 2021. “Non vogliamo dimenticare chi ha pagato con la vita la lotta al nemico silenzioso. Un gesto per manifestare vicinanza alle famiglie” dice il sndaco Paolo De Maio. L’amministrazione comunale invita tutti i familiari e gli amici delle vittime del Covid-19 di Nocera Inferiore alla cerimonia di commemorazione"