Girava per strada a Nocera con una pistola, 30enne indagato

Girava per le strade del centro di Nocera Inferiore armato di pistola. Un uomo, già con precedenti, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia nocerino.

L'indagine

Risponde di possesso illegale di arma da fuoco. L’uomo che già in passato, in diverse circostanze, era stato trovato con armi da fuoco e anche condannato, è stato fermato mentre passeggiava in via Atzori. Ancora non chiare le circostanze ed i motivi per cui girasse armato. Questa mattina comparirà dinanzi al giudice per la direttissima.