Fratelli d'Italia incontra gli agenti di polizia a Nocera: "Raccolte istanze dal territorio"

Visita di una delegazione cittadina agli agenti del Commissariato di Polizia a Nocera Inferiore, con lo scopo di manifestare pieno supporto per le attività svolte L'incontro giorni fa, da parte di una delegazione di Fratelli d’Italia Nocera Inferiore, composta dall’onorevole Imma Vietri, dal capogruppo consiliare Giuseppe Odoroso, dal consigliere comunale Rosa Giordano, dal coordinatore cittadino Francesco De Prisco e dal componente del coordinamento Carmine Cappello, ha tenuto un incontro con gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

L'incontro

Scopo dell’incontro è stato manifestare il pieno supporto alle attività svolte in questo periodo di particolare difficoltà sul territorio. “Durante la discussione – si legge in una nota diffusa dal partito – l’onorevole Vietri ha assicurato agli uomini del commissariato la vicinanza del Governo Meloni, ha accolto le istanze del Dirigente e nelle prossime settimane lavorerà ad una soluzione per supportare l’enorme mole di lavoro che grava sul Commissariato di Nocera Inferiore, cercando di elevare l’attuale livello a Distretto di Pubblica Sicurezza. Il coordinamento cittadino ha ringraziato il Vice Questore Ingenito per l’incessabile lavoro che quotidianamente svolge su tutto il territorio, nonostante le difficoltà rappresentate”.