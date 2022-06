Controlli straordinari a Nocera Inferiore, elicottero sui quartieri "sensibili"

Controlli serrati a Nocera Inferiore. Per buona parte del pomeriggio, polizia e carabinieri hanno eseguito diversi controlli e perquisizioni nella zona periferica della città, così come in centro.

I controlli

Posti di blocco sono stati organizzati all’ingresso dello svincolo autostradale in via Atzori ed in altre zone. Gli interventi si sono concentrati nel quartiere di Montevescovado, già attenzionato per la vendita di stupefacenti. Al momento non si conoscono i dettagli e gli esiti dei controlli.