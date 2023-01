Autostrada A3, il sindaco di Nocera incontra i vertici

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha incontrato i vertici della società che gestisce l’autostrada Napoli Salerno, per le criticità del ponte Santa Croce

La struttura che consente di attraversare il tratto dell’autostrada nella zona pedemontana è al centro dell’incontro che si è tenuto ieri a Napoli, tra il sindaco e i vertici della società “Salerno Pompei Napoli Spa” che gestisce l’omonimo tratto autostradale.

Gli interventi

Da tempo, la società autostradale aveva consigliato la limitazione del traffico pesante, pur non essendoci rischi di crollo. La vicenda era finita anche davanti al Tar, con il blocco del transito ai mezzi pesanti con larghezza superiore ai due metri e mezzo. “Di concerto con la società autostradale - ha detto De Maio - si è deciso di convocare una Conferenza di Servizi per affrontare in modo corale e condiviso la questione del ponte, candidato tra i progetti del Pnrr e del Cis Grande Salerno ma anche altre problematiche che interessano il tratto autostradale ricompreso nel territorio comunale, per individuare soluzioni alternative che possano migliorare la viabilità e mitigare il traffico anche in vista dei lavori per la costruzione dei parcheggi e della rotatoria allo svincolo autostradale di via Atzori”. Da tempo, infatti, si era pensato a creare due nuovi ingressi autostradali, a Nocera Superiore e Pagani, per permettere di far defluire l'enorme traffico che si concentra, invece, solo nella città di Nocera Inferiore. Una battaglia di anni, sostenuta da decine di candidati sindaco, che i cittadini sperano di poter veder risolvere quanto prima.