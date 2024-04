Porta a porta vetro, il servizio attivo a Nocera Inferiore

Parte oggi, a Nocera Inferiore, la raccolta del vetro porta a porta. Infatti, da oggi sarà in vigore la nuova modalità di conferimento, tutti i martedì sera. L'Amministrazione Comunale ricorda ai cittadini che il vetro dovrà essere conferito nei mastelli o nei carrellati dalle ore 20.00 (e fino alle 24.00).

Le regole

A seguire, le raccomandazione dell'ente: non conferire il vetro in sacchetti di plastica; privare il vetro o gli imballaggi in vetro da tappi di altro materiale. Si ricorda che il martedì si continua a conferire l'umido negli appositi carrellati o mastelli. "Lavoriamo insieme per migliorare qualitativamente e quantitativamente la percentuale della raccolta differenziata" ha detto il sindaco Paolo De Maio