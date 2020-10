Nocera Inferiore, tenta fuga da posto dei carabinieri poi li aggredisce: a processo

Finisce a giudizio un 39enne di Nocera Inferiore, sotto accusa per aver violato un posto di blocco imposto dai carabinieri, l'8 maggio 2019

Il fatto

L'uomo fu sorpreso alla guida di un'auto sottoposta a sequestro e dal momento dello stop, imposto dalla pattuglia, diede inizio ad una serie di comportamenti fuori legge, per riuscire a fuggire. Prima provò ad offrire dei soldi ai militari per lasciarlo andare, poi aggredì entrambi. Quei comportamenti gli valsero la denuncia a piede libero e poi l'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti, ora concluso, con il rinvio a giudizio. Risponde, in primis, di violazione di un fermo amministrativo dell'auto di sua proprietà, sottoposta a sequestro, poi del rifiuto di essersi sottoposto al controllo per rilevamento del tasso alcolemico e per l'uso eventuale di stupefacenti. Infine, di tentata corruzione di pubblico ufficiale, per l'offerta di denaro con lo scopo di evitare il controllo e la multa. Ma anche di resistenza a pubblico ufficiale, avendo aggredito i carabinieri.