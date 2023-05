Alto due metri, all'ospedale non ci sono letti per il paziente

È troppo alto e in ospedale non ci sono letti per lui. E' accaduto all’Umberto I di Nocera Inferiore dove un uomo, alto quasi due metri, è costretto in un letto non idoneo alla sua statura. Il paziente ha 68 anni, originario di Milano ma da alcuni anni risiede a Scafati.

La situazione

Un mese fa fu ricoverato d’urgenza all’Umberto I per problemi addominali. Sperava che con il passare dei giorni gli dessero un letto più grande. Così non è stato, anche dopo aver chiesto ad infermieri e medici del reparto. La situazione è resa ancora più complessa perché l’ammalato soffre di scoliosi e per questo motivo restare in un letto piccolo gli provoca dolori. Dalla sua richiesta è trascorso circa un mese.