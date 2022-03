Cementificazione e traffico generano mostri, la denuncia di Potere al Popolo a Nocera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

C’è un circolo vizioso fatto di stress da traffico congestionato, tempo sprecato incolonnati chiusi in una scatola di lamiera e aria irrespirabile, e la responsabile è una: la nostra dipendenza dalle automobili.

In una fase storica in cui i prezzi dei carburanti sono alle stelle, e sono anche macchiati del sangue di civili innocenti coinvolti loro malgrado i bracci di ferro tra potenti senza scrupoli detentori di materie prime, in una città come la nostra che affoga nel cemento, che anche quest'anno sta accumulando record di sforamenti per emissioni di PM10 – candidandosi a replicare il primato dello scorso anno di peggiore città del salernitano – ci sarebbe bisogno di una classe politica con una visione proiettata al futuro, in grado di raccogliere le urgenti sfide del nostro tempo, che sia capace di mettere in campo azioni forti, radicali, che all'inizio possono risultare anche impopolari.

Invece, come se nulla stesse accadendo, si continua a perseguire una strada autodistruttiva per noi e per le future generazioni. Anche laddove si effettuano lavori di rifacimento, non c’è mai nessuno a cui venga in mente di cogliere l’occasione per fare scelte diverse dal solito. “Consumo di suolo zero”, si vanta l’attuale amministrazione: ebbene, cavarsela con un mero gioco a somma zero in una città in cui il cemento eccede di gran lunga le quantità che potrebbero fare di essa una città più bella e vivibile non è sufficiente.

Il nuovo parcheggio di Via Canale è l'esempio lampante di questa visione politica miope, ostinata, conservatrice. Potrebbe essere l’occasione per riconvertire un luogo nel pieno centro della città in area verde, con stalli per bici, aree di sgambamento per animali domestici, e una piantumazione corretta e consapevole. E invece, l’unica idea che viene in mente è di ripristinare esattamente il parcheggio così com’era. È risaputo, ormai, che creando possibilità di parcheggio in pieno centro, si incentiva l'utilizzo dell'auto privata. L'equazione è molto semplice: + parcheggi = + più auto.

La candidata a Sindaca Erminia Maiorino dichiara: «In questi ultimi 20 anni non abbiamo mai sentito un consigliere proporre soluzioni alternative a queste colate di cemento, e anche a questa tornata elettorale sembrano essere tutti d'accordo. Basteranno parcheggi, mega rotatorie, nuove strade – che nascono sempre consumando suolo e aree verdi – e finalmente si cambierà tutto per non cambiare niente. Il risultato di queste scelte politiche è già visibile in termini di inquinamento, danni alla salute e pessima qualità della vita. Tutte soluzioni che nell'immediato sembrano funzionare, ma che alla lunga esasperano le problematiche preesistenti. È necessario invertire la rotta con una politica orientata alla sostenibilità e alla funzionalità». Potere al Popolo insieme alla candidata a sindaca Erminia Maiorino si batteranno per una città servita da un sistema di trasporto pubblico locale continuo e efficiente, da bike sharing e qualsiasi altro mezzo di trasporto alternativo all'automobile privata, che possa permettere alla cittadinanza di spostarsi agilmente e in sicurezza in ogni angolo della città. Le auto devono essere lasciate in aree esterne apposite, anziché cementificare il centro cittadino e intensificare il traffico. Questo è solo un piccolo esempio di quello che si potrebbe fare, ed è già realtà in diverse città italiane. Perché non realizzare questa alternativa anche a Nocera?