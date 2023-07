Prefabbricati degli ex terremotati a Nocera, partono i lavori di manutenzione

Partono i lavori di manutenzione ai prefabbricati di Montevescovado a Nocera Inferiore. E' stato firmato l’accordo quadro con l’impresa esecutrice dei lavori, per un importo complessivo di 210.000 euro. L’oggetto dell’accordo con l’impresa esecutrice è ampio. Lo presenta l’assessore ai lavori pubblici, Gianluca Perna: «I lavori consistono nella spicconatura di porzioni di intonaco dei balconi, dell’aggetto della copertura e delle pareti verticali delle facciate. Si eseguirà la rimozione di parti distaccate di intonaco costituenti i frontalini e gli intradossi dei balconi e delle parti ammalorate di intonaco in facciata. Saranno ripristinati i frontalini e gli intradossi, saranno trattati i ferri di armatura con relativa passivazione, tramite l’applicazione di un protettivo contro la corrosione. L’impresa procederà con l’impermeabilizzazione della pavimentazione dei balconi con una guaina liquida trasparente. Sulle coperture degli edifici sono, invece, previsti interventi localizzati per il ripristino delle parti ammalorate dello strato di guaina. Inoltre, saranno sostituiti i pluviali e le scossaline danneggiati».

Gli altri interventi

Oltre agli interventi che interesseranno l’esterno dei prefabbricati, saranno effettuate dei lavori di manutenzione e rifacimento delle colonne montanti dei servizi igienici ammalorate, che producono danni agli appartamenti dei piani inferiori con la predisposizione di nuovi allacci igienico sanitari esterni al fabbricato. Infine, è contemplato il successivo rifacimento delle tinteggiature murali per le parti interessate dagli interventi. La durata dei lavori è stabilita in un anno, per un importo complessivo del progetto di 210.000 euro. «Questo intervento s’inserisce nel disegno più ampio a cui stiamo lavorando per la riqualificazione dell’intera area di Montevescovado. Abbiamo inaugurato il cantiere di via San Prisco per la realizzazione di trentadue nuovi alloggi e stiamo proseguendo le interlocuzioni con Acer per il progetto relativo ai due “scheletri” per la pronta messa in esecuzione del programma di azione» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.