A Nocera Inferiore sbarca la rete politica “Per Le persone e la Comunità”

Sarà presentata sabato 10 dicembre alle 10.30 la rete politica “Per Le persone e la Comunità”. L’incontro si terrà presso la biblioteca comunale “Raffaele Pucci” di Nocera Inferiore.

La presentazione

“Per” è un’associazione sociopolitico-culturale composta da uomini e donne provenienti dal mondo dell’associazionismo, del volontariato, del terzo settore. “Laici credenti in dialogo con tutte le persone di buona volontà per realizzare il bene comune nel nostro territorio” si legge nella nota di presentazione. “Persone dell’ordinario - si legge ancora - da sempre gratuitamente a servizio delle proprie comunità. Cittadini che hanno deciso di fare un passo avanti in politica, insieme. I nostri tre valori fondanti: prima le persone, prima gli ultimi e i penultimi; la comunità al centro, in particolare le comunità di cura: famiglia, scuola, sanità; ecologia integrale: tutto è connesso e il lavoro, il lavoro buono e dignitoso, viene da una conversione radicale degli stili di vita”. Interverranno, oltre ai referenti del circolo cittadino Antonio Caldarese e Pasquale Magro, il presidente dell’Associazione Nicola Campanile ed il segretario Giuseppe Irace. A salutare i presenti sarà il Sindaco della città di Nocera Inferiore Paolo De Maio.